В Самаре задержали двух братьев по подозрению в поставках оружия на Украину

САМАРА, 18 янв — РИА Новости, Екатерина Калашникова. Силовики задержали в Самаре двух братьев, у которых обнаружен склад боеприпасов, предположительно, оружие могло поставляться на Украину, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.

"17 января оперативники УФСБ по Самарской области пресекли деятельность преступной группы, причастной к изготовлению боевого огнестрельного оружия путем переделки массогабаритных макетов (ММГ). Предположительно, оружие могло поставляться на Украину", — говорится в сообщении.

Силовики задержали двух жителей Самары, которые являются двоюродными братьями. Один из них 59-летний рабочий СТО, второй 52-летний охранник частной компании. В автомобиле Toyota RAV-4, на котором ехали мужчины, оперативники обнаружили нарезное ружье МА-136с с пятью магазинами (аналог автомата Калашникова – ред.), переделанное для ведения автоматического огня.

По информации источника, в квартире одного из задержанных нашли переделанные из ММГ под стрельбу боевыми патронами — пистолет ТТ с пятью магазинами, шесть револьверов системы "Наган", прибор для бесшумной и беспламенной стрельбы кустарного изготовления, составные части к автомату Калашникова, 563 боеприпаса различного калибра, из них 28 самодельные. Предположительно, самарцы продавали оружие в интернете покупателям на территории России и Украины.

Силовики проводят проверку по данному факту, уголовное дело пока не возбуждено. Как сообщил РИА Новости источник, один из задержанных дает признательные показания.