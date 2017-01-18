В Ярославской области человек умер от гонконгского гриппа

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 янв – РИА Новости. Один человек умер в Ярославской области от так называемого гонконгского гриппа – штамма А(H3N2), сообщило в среду правительство региона.

"Зарегистрирован один случай летального исхода от гриппа А(H3N2) (так называемого гонгконгского штамма – ред.). Он был обусловлен крайне поздним обращением за медицинской помощью", — говорится в сообщении.

Эпидпорог по гриппу и ОРВИ в регионе превышен на 40%, в связи с чем карантин в регионе сохраняется.

Как отмечают специалисты, рост заболевших вирусными инфекциями зафиксирован среди представителей всех возрастных групп. Так, заболеваемость маленьких детей (от нуля до 2 лет) превышает порог почти на 25%, от 3 до 6 лет – на 50%, от 7 до 14 лет – на 64%, от 15 лет и старше – на 30%.

"Наибольший подъем заболеваемости пришелся на период с 9 по 13 января. Были госпитализированы больше 100 человек, большую часть составили дети. У одного пациента зафиксировано тяжелое течение заболевания", — сообщает правительство.

В медучреждениях области достаточно препаратов и коек для того, чтобы каждый заболевший получил лечение, подчеркивают власти.