Власти Дзержинска назвали возможную причину образования трещин на доме

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Трещины на пятиэтажном доме в городе Дзержинск Нижегородской области, откуда эвакуировали 80 жителей, могли возникнуть из-за карстовых процессов и возможных нарушений при его строительстве, сообщили в среду в пресс-службе городской администрации.

Четырнадцатого января жильцы дома 6 "А" по улице Будённого в Дзержинске обнаружили трещину по стене дома, а также смещение стенных перегородок. Прибывшие сотрудники МЧС эвакуировали 80 человек. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время около 40 человек временно размещены в детском лагере, остальные по собственному желанию — у родных и знакомых.

"По предварительным данным, причинами возникновения чрезвычайной ситуации названы карстово-суффозионные процессы и возможные нарушения при проектировании и строительстве данного дома в 1976 году. Предполагается, что строителями не была учтена степень карстовой опасности района, где был возведен дом, и не были приняты достаточные меры защиты", — говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что эти данные эксперты озвучили на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (КЧС).

Также эксперты признали "наличие в доме признаков аварийности", и до их устранения эксплуатация жилья запрещена. Кроме того, по решению КЧС, на неделю запрещен допуск в этот дом всех, кроме представителей экспертных организаций и специалистов, наблюдающих за целостностью выставленных маяков. "Если не будет зафиксировано дальнейших процессов разрушения, через неделю может быть принято решение о предоставлении гражданам возможности вывоза вещей, мебели и бытовой техники для временного размещения предметов быта. Администрация изыскивает площади для этих целей", — поясняет пресс-служба.

В горадминистрации отмечают, что окончательное заключение о пригодности для ремонта этого дома будет выдано экспертными организациями в течение 30 дней.