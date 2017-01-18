Осужденный за убийство экс-офицер МВД Аракчеев вышел на свободу по УДО

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 янв – РИА Новости. Бывший офицер внутренних войск России Сергей Аракчеев, осужденный на 15 лет колонии за убийство, вышел на свободу условно-досрочно, сообщил РИА Новости в среду руководитель объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции Нижегородской области Валерий Лазарев.

Ранее СМИ сообщили об условно-досрочном освобождении Аракчеева, однако официального подтверждения этой информации не было. Аракчеев отбывал наказание в одной из колоний в Нижегородской области.

"Ходатайство об УДО, поступившее от Аракчеева в Борский городской суд 11 ноября 2016 года, было рассмотрено и удовлетворено 5 декабря. А 16 декабря решение суда вступило в законную силу", — сказал Лазарев.

Северо-Кавказский окружной военный суд в августе 2016 года реабилитировал по статьям "разбой" и "превышение служебных полномочий" Аракчеева, осужденного на 15 лет колонии за убийство трех жителей Чечни в 2003 году. Кроме того, суд присудил ему компенсацию в 500 тысяч рублей.

Право на реабилитацию Аракчеев получил в 2007 году после оправдания по этим двум статьям. Статья "убийство", по которой Аракчеев отбывает наказание, осталась в силе.

По данным следствия, 15 января 2003 года офицеры внутренних войск МВД РФ Сергей Аракчеев и Евгений Худяков в районе грозненского аэропорта Северный остановили "КамАЗ" и расстреляли ехавших в нем трех чеченцев. Офицеры, по версии следствия, также остановили "Волгу", а ее водителя вывезли в расположение части, где его пытали, а затем бросили на дороге за пределами части.

В декабре 2007 года Аракчеев и Худяков были приговорены к 15 и 17 годам заключения в колонии строгого режима соответственно. Кроме того, суд лишил обвиняемых офицерских званий, а Аракчеева — медали Суворова.