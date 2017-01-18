Московского полицейского уволили из-за видео с "танцующим" кортежем

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Столичный полицейский, грубо нарушивший правила дорожного движения при праздновании свадьбы, уволен из органов внутренних дел "по отрицательным мотивам", сообщила РИА Новости официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, речь идет о старшем лейтенанте из управления по Новой Москве. Проверка в отношении его руководителей продолжается.

Ранее в сети появились ролики, на которых видно, как по оживленному шоссе едет кортеж из дорогих машин, причем сигналящий фарами автомобиль BMW без номеров движется задним ходом. По утверждению СМИ, нарушение ПДД совершил 26-летний оперативник одного из отделов полиции Москвы, когда ехал на собственную свадьбу.