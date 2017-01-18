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Происшествия

Суд рассмотрит спор генподрядчика ЛАЭС-2 с подрядчиком 27 февраля

13:1918.01.2017
(обновлено: 13:20 18.01.2017)
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Строительная площадка Ленинградской атомной электростанции-2 в городе Сосновый Бор. Архивное фото
© РИА Новости. Вадим Жернов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 27 февраля рассмотрит иск концерна "Титан-2", генподрядчика сооружения Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2) в Ленинградской области, к субподрядчику работ, компании "Метрострой", о взыскании 1,3 миллиарда рублей, следует из материалов на портале "Электронное правосудие".

"Принять исковое заявление… Возбудить производство по делу… Назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 27 февраля 2017 года в 12 час. 35 мин", — говорится в определении арбитража.

Как сообщалось ранее, суд 20 января рассмотрит требования "Титана-2" о взыскании с "Метростроя" 1,48 миллиарда рублей. Согласно материалам концерна "Титан-2", причиной этого судебного разбирательства стало "невыполнение со стороны ОАО по строительству метрополитена в г. Санкт-Петербурге "Метрострой" контрактных обязательств по сооружению энергоблока №1 Ленинградской АЭС-2". В результате просрочка по некоторым видам работ составила более 100 дней, и генеральный подрядчик для соблюдения сроков выполнения работ был вынужден заменять "Метрострой" на объектах ЛАЭС-2.

Строительство Ленинградской АЭС-2. Архивное фото
© Фото: филиала ОАО "Концерн Росэнергоатом" "Дирекция стройщейся ЛАЭС-2"
Нарышкин: запуск ЛАЭС-2 создаст потенциал для развития северо-запада России
Как отмечается в материалах концерна "Титан-2", стоимость договора с "Метростроем" составляет 31,7 миллиарда рублей.

Как сообщалось ранее, первый энергоблок строящейся Ленинградской АЭС-2 планируется в мае 2018 года сдать в промышленную эксплуатацию. Ленинградская АЭС-2 (ЛАЭС-2) со временем заместит действующую Ленинградскую АЭС, первый блок которой по плану будет окончательно остановлен в ноябре 2018 года.

"Метрострой" с лета 2016 года также является подрядчиком работ по строительству стадиона в западной части Крестовского острова. Госстройнадзор Санкт-Петербурга 29 декабря выдал разрешение на ввод спортивной арены в эксплуатацию. В ближайшие три-четыре месяца предстоит выполнить работы по адаптации стадиона под требования ФИФА, а также привести спортивную арену в соответствие с требованиями силовых ведомств. С этой целью комитет по строительству Петербурга заключил с "Метростроем" два дополнительных контракта на общую сумму около 2,9 миллиарда рублей. Стоимость контрактов, заключенных ранее в 2016 году, составила 7,8 миллиарда рублей.

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