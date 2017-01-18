На Урале стартовала проверка после задержек рейсов в аэропорту "Кольцово"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Прокуратура организовала проверку по факту массовых задержек рейсов в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" минувшей ночью, сообщает в среду Уральская транспортная прокуратура.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду из-за неблагоприятных метеоусловий аэропорт "Кольцово" временно не принимал авиарейсы. Представитель аэропорта Дмитрий Тюхтин сообщал РИА Новости, что всего за ночь были задержаны из-за тумана 17 рейсов. Девять из них совершили посадки в соседних аэропортах.

"Свердловской транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров при многочисленных задержках рейсов в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга. Установлено, что в связи с неблагоприятными метеорологическими условиями в аэропорту "Кольцово" города Екатеринбурга допущена задержка вылета более 20 авиарейсов авиакомпаний "Ямал", "Победа", "Аэрофлот", "Россия" и других", — говорится в сообщении прокуратуры.

В ходе проверки будет дана оценка соблюдению авиаперевозчиками требований федеральных авиационных правил, регулирующих порядок воздушной перевозки пассажиров, грузов и багажа, в том числе обязанностей обеспечивать пассажиров задержанных рейсов прохладительными напитками, горячим питанием, услугами гостиницы, уточняет надзорное ведомство.

Кроме этого, Свердловской транспортной прокуратурой организована общественная приемная в терминале "Б" аэропорта, где каждый пассажир может сообщить о нарушении его прав и получить разъяснения федерального законодательства, сообщает прокуратура.