Немецкий коллекционер пожаловался в КС РФ на конфискацию картины Брюллова

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Конституционный суд России 31 января рассмотрит жалобу немецкого коллекционера Александра Певзнера на конфискацию у него картины знаменитого живописца Карла Брюллова "Христос во гробе", сообщает официальный сайт суда.
В жалобе в КС Певзнер оспаривает нормы Уголовно-процессуального кодекса, позволяющие конфисковать предметы искусства, если они признаются вещественными доказательствами.
Согласно материалам дела, полотно было куплено супругами Певзнерами на законных основаниях в Брюсселе. В 2003 году коллекционер решил привезти картину в Россию, чтобы продать ее Русскому музею. Стоимость произведения искусства следствие оценило более чем в 9,4 миллиона рублей.
Впоследствии суд дело прекратил за истечением срока давности, а "орудие преступления" — картину — решил вернуть законному владельцу. Прокуратура с этим решением не согласилась и добилась отмены приговора в части возврата полотна Певзнеру.