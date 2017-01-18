ФАС возбудила дело против самарского губернатора и сотрудников "Газпрома"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против самарского губернатора Николая Меркушкина, сотрудников "Газпрома", а также министерства энергетики и ЖКХ Самарской области; их подозревают в нарушениях законодательства на рынке транспортировки газа, сообщается на сайте ведомства.
В надзорном ведомстве отметили, что в 2011 году глава региона утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации. При этом, как заявили в ФАС, подобные документы должны охватывать сети не только "Газпрома", но и других компаний.
Рассмотрение дела начнется 3 февраля.
Служба уточнила, что дело возбуждено в отношении губернатора Николая Меркушкина. Подготовка реализации соглашения началась до его назначения на пост губернатора, однако официально схема газоснабжения была оформлена и реализована уже после назначения Меркушкина.