ФАС возбудила дело против самарского губернатора и сотрудников "Газпрома"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба возбудила дело против самарского губернатора Николая Меркушкина, сотрудников "Газпрома", а также министерства энергетики и ЖКХ Самарской области; их подозревают в нарушениях законодательства на рынке транспортировки газа, сообщается на сайте ведомства.

В ФАС рассказали, что жалобу подали представители ООО "Средневолжская газовая компания" ("СВГК"). После проверки выяснилось, что в 2010 году чиновники и сотрудники "Газпрома" заключили соглашение, которое, по мнению антимонопольщиков, направлено на "перевод крупных потребителей газа от "СВГК" к газораспределительным сетям "Газпром межрегионгаз".

В надзорном ведомстве отметили, что в 2011 году глава региона утвердил корректировку схемы газоснабжения и газификации. При этом, как заявили в ФАС, подобные документы должны охватывать сети не только "Газпрома", но и других компаний.

"Несмотря на наличие в Самарской области как минимум двух газораспределительных организаций (ООО "СВГК" и ООО "Газпром газораспределение Самара"), такая корректировка схемы была принята без согласования с ООО "СВГК", — подчеркнули в ФАС, добавив, что действия чиновников и сотрудников "Газпрома" могут привести к уходу "Средневолжской газовой компании" с рынка.

Рассмотрение дела начнется 3 февраля.

Служба уточнила, что дело возбуждено в отношении губернатора Николая Меркушкина. Подготовка реализации соглашения началась до его назначения на пост губернатора, однако официально схема газоснабжения была оформлена и реализована уже после назначения Меркушкина.