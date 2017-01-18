Прокуратура на Урале выясняет, кто перепутал тела умерших бабушек

ЧЕЛЯБИНСК, 18 янв – РИА Новости. Прокуратура начала проверку после того, как в морге Челябинска перепутали тела умерших бабушек. По данным СМИ, родственникам предложили проститься с чужой женщиной, рассказала в среду официальный представитель прокуратуры региона Наталья Мамаева.

8 января в Челябинске умерли две пожилые женщины 78 и 91 лет. Одна из семей похоронила умершую родственницу, а члены второй семьи, придя в морг на прощание, заявили, что это не их бабушка. Вторая семья настояла на перезахоронении. Выяснилось, что тела умерших были перепутаны, а первые родственники, не заметив подмены, похоронили не ту женщину.

"Прокуратура установит, в какой момент произошла путаница с телами – либо женщин перепутали работники ритуальных услуг из компании "Вечность", доставлявшие тела, либо с бирками ошиблись сотрудники морга. Пока никто не признает свою вину", — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что заявлений от родственников умерших женщин в прокуратуру не поступало.

Ранее сообщалось о резонансном случае в Красноярске, где следователи выясняют обстоятельства пропажи тела пожилой женщины из морга. Тело поступило на экспертизу 6 декабря, а когда спустя несколько дней в регистратуру морга обратилась родственница 88-летней умершей, сотрудники морга не смогли выдать ей тело, поскольку обнаружили, что оно исчезло.