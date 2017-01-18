Похищенная в Оренбурге девочка звонила матери из багажника

УФА, 18 янв — РИА Новости. Двенадцатилетней девочке, которую похитили в Оренбурге, удалось отправить смс и дозвониться матери из багажника машины, женщина тут же обратилась в полицию, и ребенка удалось быстро найти, рассказала РИА Новости старший помощник руководителя областного управления СК Анжелика Линькова.

Ранее сообщалось, что около 15:00 (время местное) 17 января неизвестные, находясь возле жилого дома по улице Родимцева города Оренбурга, применив насилие, посадили в автомобиль "Лада Гранта" 12-летнюю девочку и увезли в неизвестном направлении.

Вечером девочку нашли в районе городской свалки живой и без видимых признаков насилия. По подозрению в преступлении задержали 29-летнего жителя Пермского края. Он подтвердил причастность к похищению. Следователи возбудили уголовное дело.

Как рассказала Линькова, девочка, находясь в багажнике, сумела отправить матери сообщение и недолго поговорить с ней и попросить помощи. Поскольку мать незамедлительно обратилась в полицию, ребенка быстро нашли живым и невредимым.

Первоначально следствие считало, что похитителей двое, однако, как оказалось позже, преступник действовал один, отметила собеседница агентства.

"Это житель Пермского края, он находится в Оренбурге с ноября прошлого года. Подозреваемый работал в коммерческой организации рабочим, не женат, детей нет", — заявила она. Следователи проверят причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям, в том числе к нападению на двух девочек в поселке Степной.

Ранее в Следственном комитете по Оренбургской области уточняли, что девочка чувствует себя удовлетворительно, не госпитализирована, а только очень напугана. Ее осмотрели врачи.