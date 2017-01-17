Похищенную в Оренбурге девочку нашли живой

УФА, 17 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Оренбургской области нашли на свалке 12-летнюю девочку, которую ранее похитили в Оренбурге неизвестные, сообщил РИА Новости представитель областного СК.

"В результате оперативных мероприятий 12-летнюю девочку нашли в районе городской свалки города Оренбург. По подозрению в похищении ребенка задержан 29-летний житель Пермского края", — рассказал собеседник.

Он отметил, что задержанный подтвердил свою причастность к похищению. Следователи пока не уточняют состояние ребенка и то, каким образом девочка оказалась на свалке. Возбуждено уголовное дело о похищении.

"Следователи устанавливают мотивы преступления, завтра будут проведены следственные действия с участием девочки и задержанного мужчины", — пояснил представитель следствия.

В Следственном комитете по Оренбургской области уточнили, что ребенок чувствует себя удовлетворительно.

"Видимых признаков насилия нет. Чувствует она себя удовлетворительно, не госпитализирована, только очень напугана. Она осмотрена врачами", — сообщил РИА Новости представитель следствия.

Позднее в СК рассказали, что девочка сумела дозвониться матери, находясь в багажнике.