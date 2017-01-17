Ильдар Дадин обжаловал в суде свой перевод в алтайскую колонию

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Осужденный за нарушение порядка проведения митингов Ильдар Дадин обжаловал в суде свой перевод из карельской в алтайскую колонию, сообщили РИА Новости в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

В колонию в Алтайском крае Дадина перевели из карельского исправительного учреждения после жалоб на пытки, которые по результатам нескольких проверок не подтвердились.

"В суд поступила жалоба от Ильдара Дадина на действия ФСИН, в которой он просит признать незаконным свой перевод в алтайскую колонию №5", — сказала представитель суда.

Дадин был четыре раза задержан сотрудниками полиции за нарушение порядка проведения митинга, в последний раз — 5 декабря 2014 года. Он каждый раз привлекался к административной ответственности. Согласно российскому законодательству, такое неоднократное нарушение влечет за собой уголовное преследование. Максимальная санкция статьи УК РФ предусматривает до пяти лет лишения свободы. Басманный суд Москвы приговорил Дадина к трем годам лишения свободы, хотя прокурор просил два года колонии. Затем Мосгорсуд снизил срок наказания на полгода.

Общественная наблюдательная комиссия (ОНК) Алтайского края во вторник опубликовала официальное заявление Ильдара Дадина, в котором он просит оказать содействие и вернуть его назад в колонию Карелии, где он планирует защищать права других осужденных. Он заявил также, что доволен содержанием в колонии Рубцовска, но хочет вернуться в Карелию, чтобы на общественных началах помогать другим осужденным, права которых якобы нарушаются.