На Кубани прошли похороны подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили

КРАСНОДАР, 17 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Во вторник в городе Тимашевск Краснодарского края похоронили четырех подростков, которые погибли, провалившись в воскресенье под лед на реке Кирпили, сообщает пресс-служба администрации Тимашевского района.

"Во вторник, 17 января, в Тимашевске прошли похороны четверых подростков, которые провалились под лед на реке Кирпили. Проститься с ними пришли одноклассники, педагоги, соседи, жители микрорайона Садовод, горожане", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что семье каждого погибшего ребенка будет выплачена материальная помощь в размере 300 тысяч рублей. Всю организацию похоронных мероприятий муниципалитет взял на себя.

В воскресенье пять подростков переходили реку Кирпили в Тимашевском районе и провалились под лед. Спасатели сообщили, что один ребенок был спасен, тела четырех подростков были обнаружены в ходе поисково-спасательной операции. Во вторник в Тимашевском районе Кубани объявлен траур по погибшим детям.