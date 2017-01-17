Верховный суд России отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник отменил взыскание с компании IKEA свыше 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева — свидетеля по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Химкинский суд Московской области", — огласил решение судья.
IKEA в суде представляли семь адвокатов, которые привезли на заседание три чемодана с документами. Представители мебельной компании доказывали, что в этом деле был нарушен принцип подсудности — его должен был рассматривать не районный суд, а арбитраж.
Бизнесмен Пономарев является одним из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Развернувшуюся против него "судебную кампанию" он связывает, в том числе, с данными по этому делу показаниями, в которых он заявил о причастности Браудера к налоговым преступлениям. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.