Верховный суд России отменил взыскание с IKEA более 507 млн рублей

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Верховный суд РФ во вторник отменил взыскание с компании IKEA свыше 507 миллионов рублей в пользу бизнесмена Константина Пономарева — свидетеля по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге.

"Судебная коллегия определила постановление Краснинского суда Смоленской области отменить и направить дело на новое рассмотрение в Химкинский суд Московской области", — огласил решение судья.

IKEA в суде представляли семь адвокатов, которые привезли на заседание три чемодана с документами. Представители мебельной компании доказывали, что в этом деле был нарушен принцип подсудности — его должен был рассматривать не районный суд, а арбитраж.

В свою очередь бизнесмен посчитал эти аргументы несостоятельными и просил оставить решение в силе. Пономарев также напомнил, что в ходе процесса бывший главный менеджер IKEA в Санкт-Петербурге Йоаким Виртанен оформил в следственные органы явку с повинной и признался, что ранее давал заведомо ложные показания против Пономарева, против которого возбуждали пять уголовных дел, но все прекратили.

Бизнесмен Пономарев является одним из ключевых свидетелей по делу главы фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Развернувшуюся против него "судебную кампанию" он связывает, в том числе, с данными по этому делу показаниями, в которых он заявил о причастности Браудера к налоговым преступлениям. Браудер обвиняется в России в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.