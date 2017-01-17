На Кубани семьи погибших на льду детей получат материальную помощь

КРАСНОДАР, 17 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Четыре семьи, дети из которых погибли в воскресенье, провалившись под лед на Кубани, получат из бюджета Тимашевского района материальную помощь в размере 300 тысяч рублей, сообщила во вторник пресс-служба районной администрации.

В воскресенье вечером пять подростков в возрасте 13-14 лет возвращались домой с прогулки. Решив сократить путь, дети пошли по льду реки и провалились. Одного ребенка удалось спасти. Как отметили в ГУМЧС по Краснодарскому краю, к поисково-спасательным работам на реке Кирпили в Тимашевске были привлечены 98 человек и 27 единиц техники. По факту происшествия прокуратура Краснодарского края и СК по региону проводят проверки.

"Всю организацию похоронных мероприятий муниципалитет взял на себя. Также семьи погибших детей получат материальную помощь в размере 300 тысяч рублей из бюджета муниципального образования Тимашевский район", – говорится в сообщении районной администрации.

В пресс-службе добавили, что с родственниками погибших работают медики и психологи.

Во вторник в Тимашевском районе Кубани объявлен траур по погибшим детям.