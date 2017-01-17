Аудиторы начали проверку деятельности Российского авторского общества

МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Российская аудиторская компания "ФБК Грант Торнтон" приступила к проверке деятельности Российского авторского общества (РАО) и его дочерней компании ЗАО "Сервисно-эксплуатирующая компания" (СЭК), сообщает пресс-служба РАО во вторник.

Пресс-служба напомнила, что решение о проведении в РАО независимого аудита финансово-хозяйственной деятельности было принято 31 августа 2016 года на внеочередной конференции авторов-членов РАО.

"Проверка будет проводиться по следующим направлениям – определение объема и характера финансовых поступлений в пользу РАО и СЭК, определение направлений расходования средств РАО и СЭК, анализ операций по выплате денежных средств, проведенных с расчетных счетов РАО и СЭК как в адрес его работников, так и третьих лиц", — говорится в сообщении.

В рамках проверки операций с денежными средствами будут изучены основания для проведения выплат, реальность лиц, которым осуществлялись выплаты за выполнение работ, оказание услуг, поставку товаров, реальность поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), которые были указаны в качестве оснований для платежа, соответствие объема поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг) размеру полученной за них оплаты.

Результаты аудита будут представлены авторскому совету РАО в конце февраля. В случае выявления злоупотреблений и правонарушений в деятельности предыдущего руководства общества, его новому генеральному директору Максиму Дмитриеву поручено обратиться с соответствующими заявлениями в правоохранительные органы.

Российское авторское общество — некоммерческая общественная организация, созданная в 1993 году для коллективного управления авторскими правами, в ней числятся более 25 тысяч членов.