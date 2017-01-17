Суд утвердил арест стритрейсерши Багдасарян за пропуск обязательных работ

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Савеловский суд Москвы утвердил арест на 15 суток стритрейсерше Маре Багдасарян, назначенный ей за пропуск двух дней обязательных работ, к которым ее приговорили за многочисленные штрафы за нарушение правил дорожного движения, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

На прошлой неделе мировой участок Савеловского районного суда назначил наказание должнице Маре Багдасарян в виде ареста на 15 суток. Она была взята под стражу в зале суда.

"Решение мирового участка суда оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты — без удовлетворения", — сказал судья Дмитрий Неудахин.

По словам представителя управления судебных приставов, должница пропустила два дня обязательных работ, не имея на то законных оснований, хотя была уведомлена о последствиях неисполнения решения суда. В связи с этим пристав-исполнитель УФССП по Москве составил на нее протокол по статье "Уклонение от исполнения административного наказания".

По словам защитников Багдасарян, та не явилась на исправительные работы, так как посещала больницу и находилась на лечении. "Я очень прошу отменить (это постановление), если можно, по состоянию здоровья", — сказала Мара Багдасарян.