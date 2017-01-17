Дела по диверсантам, задержанным в Крыму, готовы к передаче в суд

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости, Максим Грознов. Расследование уголовных дел в отношении подозреваемых в подготовке диверсий в Крыму, которые были задержаны на границе Крыма и Украины в августе 2016 года, практически завершено, в ближайшее время они будут переданы в суд, сообщил РИА Новости глава управления ФСБ России по республике Крым и Севастополю Виктор Палагин.

В августе ФСБ РФ сообщила о предотвращении в Крыму терактов, подготовленных главным управлением разведки Минобороны Украины против критически важных элементов инфраструктуры и жизнеобеспечения полуострова. Украинские власти отвергают любые обвинения и называют это провокацией.

"Следователи заканчивают работу. Дела по северу Крыма практически готовы к передаче в суд", — сказал Палагин.

Расследование уголовных дел в отношении подозреваемых в диверсиях, которые были задержаны в Севастополе в конце ноября прошлого года, продолжается и может продлиться от трех месяцев до полугода, добавил собеседник агентства.

ФСБ РФ задержала 22 ноября 2016 года в Севастополе бывшего сотрудника штаба Черноморского флота Леонида Пархоменко, который, по данным следствия, по заданию Минобороны Украины собирал сведения о деятельности Черноморского флота. Пархоменко был уволен в запас в 2005 году. По статье о государственной измене Пархоменко грозит до 20 лет заключения.

За две недели до этого ФСБ сообщила о задержании в Крыму целой диверсионной группы, направленной на полуостров, по заявлению спецслужбы, тем же главным управлением разведки Минобороны Украины. По данным ФСБ, задержанные готовили взрывы на инфраструктурных объектах.

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