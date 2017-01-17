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Происшествия

Кадыров опроверг сообщения о гибели своего охранника

13:5817.01.2017
(обновлено: 17:17 17.01.2017)
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Рамзан Кадыров на праздновании Дня единства и согласия в Чеченской Республике. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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ГРОЗНЫЙ, 17 янв — РИА Новости. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что застрелившийся экс-сотрудник чеченских правоохранительных органов Алихан Музаев, который подозревался в связях с боевиками, не был его личным охранником.

Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости. Саид Царнаев
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По словам Кадырова, Музаев никогда не сопровождал главу республики, а отвечал за "охрану хозяйственных построек" и выполнял функции "обыкновенного сторожа". Он назвал сообщения некоторых СМИ о том, что Музаев был его личным охранником "абсолютной ложью".

"Других деталей озвучить пока невозможно. Работа продолжается", — добавил глава Чечни.

Кадыров рассказал, что Музаева впервые заподозрили в связях с боевиками еще 13 лет назад. Тогда благодаря полученной от него информации удалось задержать более десяти членов бандгрупп. Все эти годы, отметил глава Чечни, за сотрудником велось наблюдение "на случай возможных попыток боевиков вовлечь его в свои ряды".

Глава Чечни Рамзан Кадыров. Архивное фото
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Он уточнил, что активные оперативные мероприятия в отношении Музаева начались около года назад, когда стало известно о дружбе между ним и находящимся в оперативной разработке активным членом группы экстремистов. Это позволило выявить еще 15 боевиков, которые пытались с ним контактировать.

"До завершения всех мероприятий их задержания не производились, чтобы выявить всю организацию", — пояснил Кадыров.

По его словам, в конце декабря Музаев решил уволиться, объяснив это желанием уехать из Чечни. "Чтобы исключить любые подозрения Музаева в его провале, командир сделал вид, что уговаривает остаться. Музаев настоял на увольнении", — сказал лидер Чечни.

В ходе спецоперации по нейтрализации бандгруппы сотрудники приехали к нему домой и предложили поехать в отдел. Кадыров отметил, что при этом к Музаеву не применяли силу.

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© Фото: аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram
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"И тут, улучив момент, Музаев выхватил оружие и выстрелил в себя. Спасти его жизнь не удалось", — подчеркнул глава республики, добавив, что "борьба с терроризмом очень сложный процесс".

Он отметил, что оперативные мероприятия с ликвидированной в Курчалоевском и Шалинском районах бандой велись долгое время. В результате удалось узнать имена практически всех членов банды, ее главарей и пособников.

Ранее стало известно о ликвидации в Курчалоевском районе четырех боевиков. Во время спецоперации погибли двое сотрудников Росгвардии. Кроме того, в Чечне был задержан особо опасный террорист Имран Дацаев из банды, которую координировали из Сирии боевики "Исламского государства" (ИГ, запрещена в России).

 

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