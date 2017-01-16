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Происшествия

Депутат просит вмешаться в дело воспитательницы, осужденной за репост видео

18:2816.01.2017
(обновлено: 19:12 16.01.2017)
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Евгения Чудновец
© Фото: аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Александр Сидякин направил запрос на имя прокурора Курганской области Игоря Ткачева с просьбой дать правовую оценку действиям районного прокурора, запросившего 5 лет колонии общего режима воспитательнице екатеринбургского детского сада за то, что та сделала репост видео с издевательствами над мальчиком в детском лагере.

Евгения Чудновец. Архивное фото
© Фото: аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте
ОП будет добиваться оправдания осужденной за репост воспитательницы
Жительница Курганской области Евгения Чудновец была приговорена к пяти месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. По данным местных СМИ, для привлечения внимания общественности она сделала репост видео с обнаженным мальчиком в туалете детского лагеря.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Затем дело приобрело общественный резонанс.

"Сегодня я направил запрос прокурору Курганской области с просьбой проверить действия сотрудников колонии и районного прокурора, который запросил 5 лет колонии общего режима Евгении Чудновец. За то, что она убрала ноги под одеяло, ее направили в карцер. Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных — цель, которую преследует места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток. Это запрещено международным и российским законодательством и не останется без внимания, в том числе, с нашей стороны", — цитирует Сидякина пресс-служба "Единой России".

Евгения Чудновец
© Фото: аккаунт Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте
Особенности национальной юстиции: как гневный репост довел до тюрьмы
По его мнению, у обвинительной стороны "не было достаточных оснований просить наказания в виде реального срока, а у судьи не было достаточных оснований, чтобы применить эту меру к Евгении Чудновец". "Она была осуждена впервые. Очевидно, что объективной необходимости назначать такое наказание воспитательнице не было", — поясняет парламентарий.

Кроме этого, депутат направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей на предмет проверки действий судьи, который вынес приговор.

© РИА Новости
Страница Евгении Чудновец в социальной сети ВКонтакте
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Происшествия
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Вячеслав Игнатьев
    Ни для кого не секрет, что человеку свойственно делиться тем, что вызвало крайнее удивление. Не исключение и видео с непристойными поступками третьих лиц.
    Следственным органам, полагаю, нужно дать пояснение, сопровождалось ли видео насмешливыми, экстремистскими либо другими подстрекающими агрессию по отношению к детям комментариями?!

    Удивительно, что новость известна уже каждому россиянину, а представители власти молчат.
    19:49
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Vladislav Sevastopol
    По такой логике новости в СМИ о любой преступлении могут являться пропагандой насилия и что?

    Была ли апелляция? и почему нет Суда Присяжных?

    Суд Присяжных думаю поставил бы всё на свои места!

    Если у Нас справедливое общество,
    а не делающее только вид, что оно именно такое,
    то любой Суд Присяжных оправдает её полностью!
    21:43
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Вячеслав Игнатьев
    Ни для кого не секрет, что человеку свойственно делиться тем, что вызвало крайнее удивление. Не исключение и видео с непристойными поступками третьих лиц.
    Следственным органам, полагаю, нужно дать пояснение, сопровождалось ли видео насмешливыми, экстремистскими либо другими подстрекающими агрессию по отношению к детям комментариями?!

    Удивительно, что новость известна уже каждому россиянину, а представители власти молчат.
    19:49
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Vladislav Sevastopol
    По такой логике новости в СМИ о любой преступлении могут являться пропагандой насилия и что?

    Была ли апелляция? и почему нет Суда Присяжных?

    Суд Присяжных думаю поставил бы всё на свои места!

    Если у Нас справедливое общество,
    а не делающее только вид, что оно именно такое,
    то любой Суд Присяжных оправдает её полностью!
    21:43
    16.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • braginna1
    Я вот не понимаю, за гневный репост посадили, а что сделали с тем кто изначально запостил? Ну и снимал конечно это видео? Про них я ни строчки не читал. Забыли про них? Попутали кого ловить нужно было? Такое бывает.
    21:56
    16.01.2017
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