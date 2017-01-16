Депутат просит вмешаться в дело воспитательницы, осужденной за репост видео

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Александр Сидякин направил запрос на имя прокурора Курганской области Игоря Ткачева с просьбой дать правовую оценку действиям районного прокурора, запросившего 5 лет колонии общего режима воспитательнице екатеринбургского детского сада за то, что та сделала репост видео с издевательствами над мальчиком в детском лагере.
Местные издания также сообщали, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Затем дело приобрело общественный резонанс.
"Сегодня я направил запрос прокурору Курганской области с просьбой проверить действия сотрудников колонии и районного прокурора, который запросил 5 лет колонии общего режима Евгении Чудновец. За то, что она убрала ноги под одеяло, ее направили в карцер. Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных — цель, которую преследует места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток. Это запрещено международным и российским законодательством и не останется без внимания, в том числе, с нашей стороны", — цитирует Сидякина пресс-служба "Единой России".
Кроме этого, депутат направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей на предмет проверки действий судьи, который вынес приговор.