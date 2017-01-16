Депутат просит вмешаться в дело воспитательницы, осужденной за репост видео

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Депутат от "Единой России" Александр Сидякин направил запрос на имя прокурора Курганской области Игоря Ткачева с просьбой дать правовую оценку действиям районного прокурора, запросившего 5 лет колонии общего режима воспитательнице екатеринбургского детского сада за то, что та сделала репост видео с издевательствами над мальчиком в детском лагере.

Жительница Курганской области Евгения Чудновец была приговорена к пяти месяцам лишения свободы за распространение детской порнографии. По данным местных СМИ, для привлечения внимания общественности она сделала репост видео с обнаженным мальчиком в туалете детского лагеря.

Местные издания также сообщали, что прокурор требовал пять лет заключения, но суд назначил Чудновец шесть месяцев. Затем дело приобрело общественный резонанс.

"Сегодня я направил запрос прокурору Курганской области с просьбой проверить действия сотрудников колонии и районного прокурора, который запросил 5 лет колонии общего режима Евгении Чудновец. За то, что она убрала ноги под одеяло, ее направили в карцер. Это дикость, которая не поддается обоснованию, ведь исправление осужденных — цель, которую преследует места лишения свободы, не подразумевает издевательств и пыток. Это запрещено международным и российским законодательством и не останется без внимания, в том числе, с нашей стороны", — цитирует Сидякина пресс-служба "Единой России".

По его мнению, у обвинительной стороны "не было достаточных оснований просить наказания в виде реального срока, а у судьи не было достаточных оснований, чтобы применить эту меру к Евгении Чудновец". "Она была осуждена впервые. Очевидно, что объективной необходимости назначать такое наказание воспитательнице не было", — поясняет парламентарий.

Кроме этого, депутат направил запрос в Высшую квалификационную коллегию судей на предмет проверки действий судьи, который вынес приговор.