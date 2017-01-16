Стритрейсерша Багдасарян обжаловала арест на 15 суток

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Защита стритрейсерши Мары Багдасарян обжаловала ее арест на 15 суток, сообщил РИА Новости пресс-секретарь Савеловского суда Москвы Константин Тимошенко.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на административный арест состоится 17 января в 14:00", — пояснил он.

На прошлой неделе мировой участок Савеловского районного суда назначил Багдасарян арест из-за пропуска обязательных работ. Ее взяли под стражу в зале суда.

В декабре Савеловский суд на 12 заседаниях рассмотрел 72 дела об административных правонарушениях Багдасарян, по которым ее оштрафовали на общую сумму 183 тысячи рублей. Также она провела 24 дня под административным арестом и должна отработать 595 часов обязательных работ в качестве дворника.