США
17.0117 января06:59МСК
USD59.61+0.24
EUR63.23+0.11
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Происшествия

Представитель МАК участвует в расследовании катастрофы Ту-154 в Сочи

Тема:
Крушение самолета Ту-154 в Сочи (575)
17:2716.01.2017
(обновлено: 17:44 16.01.2017)
06380
Фрагменты самолета Ту-154, потерпевшего крушение над Черным морем у берегов Сочи
© РИА Новости. МЧС РФ
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) принимает участие в работе комиссии Минобороны РФ по расследованию катастрофы самолета Ту-154, которая произошла в Сочи 25 декабря прошлого года, сообщает комитет.

Церемония прощания с Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Москва простилась с Доктором Лизой, погибшей в катастрофе Ту-154
"В соответствии с соглашением о взаимодействии МАК и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ представитель МАК в составе комиссии Минобороны России принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154Б-2, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи", — говорится в сообщении.

К расследованию данной катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база научно-технического центра МАК, отмечают в комитете.

Представитель МАК 27 декабря прошлого года сообщал РИА Новости, что комитет готов оказать "всяческое содействие" в случае, если Минобороны пожелает привлечь его к расследованию авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.

Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море состоялась в понедельник.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с директором Международной общественной организации Справедливая помощь Елизаветой Глинкой
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перед началом гражданской панихиды по погибшим при крушении самолета Ту-154 над Черным морем журналистам в телецентре Останкино
© РИА Новости. Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перед началом гражданской панихиды по погибшим при крушении самолета Ту-154 в Черном море журналистам Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" в ТЦ "Останкино".
Священнослужители на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Священнослужители на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации Справедливая помощь Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря. 16 января 2017
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
© РИА Новости. Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Сотрудник правоохранительных органов у Успенского собора Новодевичьего монастыря, где проходит церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой.
/
Комментировать
+
Происшествия
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.