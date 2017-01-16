Представитель МАК участвует в расследовании катастрофы Ту-154 в Сочи
17:2716.01.2017
(обновлено: 17:44 16.01.2017)
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МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) принимает участие в работе комиссии Минобороны РФ по расследованию катастрофы самолета Ту-154, которая произошла в Сочи 25 декабря прошлого года, сообщает комитет.
"В соответствии с соглашением о взаимодействии МАК и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ представитель МАК в составе комиссии Минобороны России принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154Б-2, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи", — говорится в сообщении.
К расследованию данной катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база научно-технического центра МАК, отмечают в комитете.
Представитель МАК 27 декабря прошлого года сообщал РИА Новости, что комитет готов оказать "всяческое содействие" в случае, если Минобороны пожелает привлечь его к расследованию авиакатастрофы.
Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154
Прощание с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море состоялась в понедельник.
Трагедия произошла 25 декабря 2016 года: Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст, президент КХЛ Дмитрий Чернышенко перед началом гражданской панихиды по погибшим при крушении самолета Ту-154 в Черном море журналистам Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда" в ТЦ "Останкино".
Священнослужители на церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой, погибшей при крушении самолета Ту-154 в Черном море, в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
На церемонии прощания с погибшими при крушении самолета Ту-154 в Черном море на Федеральном военном мемориальном кладбище в Московской области.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на церемонии прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой в Успенском соборе Новодевичьего монастыря.
Сотрудник правоохранительных органов у Успенского собора Новодевичьего монастыря, где проходит церемония прощания с директором Международной общественной организации "Справедливая помощь" Елизаветой Глинкой.