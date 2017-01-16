Представитель МАК участвует в расследовании катастрофы Ту-154 в Сочи

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости/Прайм. Представитель Межгосударственного авиационного комитета (МАК) принимает участие в работе комиссии Минобороны РФ по расследованию катастрофы самолета Ту-154, которая произошла в Сочи 25 декабря прошлого года, сообщает комитет.

"В соответствии с соглашением о взаимодействии МАК и Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ представитель МАК в составе комиссии Минобороны России принимает участие в расследовании авиационного происшествия с самолетом Ту-154Б-2, произошедшего 25 декабря 2016 года в районе аэропорта Сочи", — говорится в сообщении.

К расследованию данной катастрофы также привлечены специалисты и лабораторно-исследовательская база научно-технического центра МАК, отмечают в комитете.

Представитель МАК 27 декабря прошлого года сообщал РИА Новости, что комитет готов оказать "всяческое содействие" в случае, если Минобороны пожелает привлечь его к расследованию авиакатастрофы.

Самолет Ту-154 Минобороны России потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. На борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира.