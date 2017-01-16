Блогер Носик оплатил штраф в 300 тысяч рублей за экстремистский пост

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Блогер Антон Носик оплатил назначенный судом штраф в 300 тысяч рублей за публикацию экстремистского поста, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Анастасия Пылина.

"Блогер Антон Носик оплатил штраф в размере 300 тысяч рублей 23 декабря, но квитанцию об этом он направил сегодня по электронной почте", — сказала пресс-секретарь.

Суд изначально оштрафовал Носика за статью о ситуации в Сирии на 500 тысяч рублей, однако впоследствии Мосгорсуд снизил сумму штрафа до 300 тысяч.

Антон Носик — известный деятель рунета, популярный блогер и стартап-менеджер. Был редактором новостных интернет-изданий, экс-менеджером "Рамблера" и службы блогов компании SUP, которая владеет сервисом LiveJournal.