В Баренцевом море потерял ход траулер с экипажем из 31 человека

МУРМАНСК, 16 янв – РИА Новости. Траулер "Жемчужина", на борту которого находится 31 человек, потерял ход в Баренцевом море, к нему направляются спасатели, сообщил РИА Новости представитель северного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ.

По информации спасателей, траулер "Жемчужина", следуя из района промысла в порт Мурманск, потеряло ход. На борту находится 31 член экипажа, никто не пострадал.

"Потерял ход – намотка посторонних сетематериалов на винт, вероятнее всего. Идет спасатель "Мурманрыба", будет сегодня (в понедельник) около 24 часов", — сообщил собеседник агентства.

Он также добавил, что спасательное судно отбуксирует траулер в мурманский порт, путь займет примерно трое суток при благоприятной погоде.

"Нормальная обстановка (в море), ветер западный восемь метров в секунду, вполне рабочая погода", — добавил представитель отряда.