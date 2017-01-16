Верховный суд Карелии подтвердил отказ в УДО экс-владельцу "Хромой лошади"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего владельца сгоревшего в Перми ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака, сообщила РИА Новости представитель суда.
"Верховный суд Карелии сегодня рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Зака на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Суд оставил без изменения решение Сегежского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства об УДО", — сказала собеседница агентства.
Зак, отбывающий наказание в карельской колонии, ранее попросил суд об условно-досрочном освобождении. Однако 8 ноября 2016 года Сегежский городской суд республики отклонил его ходатайство об УДО.