Верховный суд Карелии подтвердил отказ в УДО экс-владельцу "Хромой лошади"

Суд по делу о пожаре в "Хромой лошади" (101)

С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 янв — РИА Новости. Верховный суд Карелии не удовлетворил апелляционную жалобу на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшего владельца сгоревшего в Перми ночного клуба "Хромая лошадь" Анатолия Зака, сообщила РИА Новости представитель суда.

Пожар в клубе "Хромая лошадь" стал крупнейшим по числу жертв в постсоветской России. Он произошел 5 декабря 2009 года и унес жизни 156 человек, десятки людей пострадали, некоторые из них получили инвалидность. Зак в апреле 2013 года был приговорен к 9 годам и 10 месяцам лишения свободы. Кроме того, суд обязал Зака компенсировать потерпевшим моральный и материальный вред.

"Верховный суд Карелии сегодня рассмотрел апелляционную жалобу адвоката Зака на постановление об отказе в условно-досрочном освобождении. Суд оставил без изменения решение Сегежского городского суда об отказе в удовлетворении ходатайства об УДО", — сказала собеседница агентства.

Зак, отбывающий наказание в карельской колонии, ранее попросил суд об условно-досрочном освобождении. Однако 8 ноября 2016 года Сегежский городской суд республики отклонил его ходатайство об УДО.