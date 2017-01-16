КС огласит решение по вопросу о выплате экс-акционерам ЮКОСа 19 января

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Конституционный суд РФ 19 января огласит решение по запросу Минюста о возможности не исполнять Россией решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 миллиарда евро, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Конституционный суд РФ 19 января в открытом заседании провозгласит решение по вопросу о возможности исполнения в соответствии с Конституцией РФ постановления Европейского суда по правам человека от 31 июля 2014 года по делу ОАО "Нефтяная компания ЮКОС" против России", — говорится в сообщении.