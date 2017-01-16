В Ессентуках оштрафовали обращенную в ислам девочку за экстремизм в соцсети

ПЯТИГОРСК, 16 янв – РИА Новости, Маргарита Савельева. Суд в Ессентуках Ставропольского края оштрафовал обращенную в ислам несовершеннолетнюю девочку, которая в социальной сети призывала к межконфессиональной розни, сообщает Ессентукский городской суд.

"Суд признал несовершеннолетнюю виновной в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 282 УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". Ей назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей", — говорится в сообщении.

По данным суда, из материалов уголовного дела следует, что "школьница, изменившая ранее религию на ислам и ложно понимая его вероучения, будучи вдохновленной просмотром видеозаписи, в которой имеются неявные призывы принять участие в вооруженной борьбе за веру", прокомментировала ее.

"При этом в своих высказываниях одобряла имеющиеся в видеозаписи призывы к враждебным действиям, а также лично призывала к вражде между религиозными группами", — говорится в сообщении. В суде подсудимая вину признала, в содеянном раскаялась.

По результатам рассмотрения дела судья вынес частные постановления в адрес начальника управления образования города Ессентуки, директора школы, в которой обучалась осужденная, руководителя религиозной организации.

"В постановлениях указывается на недостатки в работе данных учреждений, ставшие причиной и условием, способствовавшими совершению преступления", — отмечает суд.