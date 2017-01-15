"Аэроэкспресс" насмерть сбил пенсионера в Подмосковье

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Поезд "Аэроэкспресс" насмерть сбил пенсионера, переходившего железную дорогу в районе платформы Долгопрудная на севере Подмосковья, идет доследственная проверка, сообщает московское следственное управление на транспорте в воскресенье.

Отмечается, что в воскресенье около 22 часов 70-летний житель Подмосковья переходил железнодорожные пути у платформы Долгопрудная Савеловского направления Московской железной дороги перед приближающимся аэроэкспрессом. По данным следствия, от полученных травм мужчина скончался на месте.

"По данному факту следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации организована доследственная проверка", — говорится в сообщении.