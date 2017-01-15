В "Домодедово" аварийно сел пассажирский самолет из Франкфурта

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Пассажирский самолет Франкфурт — Москва немецкой авиакомпании Lufthansa вечером в воскресенье совершил аварийную посадку в аэропорту "Домодедово" российской столицы из-за перегрева лобового стекла, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.

"Предварительная причина аварийной посадки – перегрев лобового стекла", — сказал собеседник.

В пресс-службе аэропорта РИА Новости подтвердили посадку судна.

"В 22.30 мск в московском аэропорту "Домодедово" совершил благополучную посадку самолет, следовавший по маршруту Франкфурт – Москва. Оперативные службы аэропорта осуществили необходимый комплекс мероприятий для обеспечения посадки", — сообщили в пресс-службе.

Пострадавших в результате инцидента нет, отметили там же. Аэропорт работает в штатном режиме.