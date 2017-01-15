Спасатели не нашли экипаж затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Спасатели не обнаружили экипаж затонувшего в Финском заливе рыболовецкого судна Monni, сообщает пресс-служба МЧС России по Ленинградской области.

Российское рыболовецкое судно Monni с экипажем из трех человек 4 января не вышло на связь в акватории Финского залива в Кингисеппском районе Ленинградской области. Третьего января судно вышло на промысел в район острова Мощный, однако на место стоянки в порт Усть-Луга не вернулось. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку по этому факту, следственные органы возбудили уголовное дело. Девятого января в ходе поисковых работ во время обследования дна с помощью эхолотов спасателям МЧС России удалось обнаружить объект, похожий на пропавшее рыболовецкое судно. Следователи установили, что это Monni.

"Водолазы осуществили четыре спуска, в ходе которых были обследованы рулевая рубка, салон команды и отсек машинного отделения. В результате проведенных мероприятий экипаж затонувшего судна не был обнаружен", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в начале операции применялся подводный телеуправляемый аппарат Falcon: с его помощью был обследован корпус судна и прилегающее дно площадью 400 квадратных метров. Было определено положение судна относительно дна.

"На месте происшествия находились четыре судна. В общей сложности группировка сил и средств составила 107 человек и 33 единицы техники", — отмечает спасательное ведомство.

За прошедший период в поисковой операции принимали участие 350 человек и 65 единиц техники. Поиски велись в трех направлениях: с воздуха, на воде и вдоль береговой линии. На сегодняшний день в общей сложности с учетом использования авиации МЧС России было обследовано более 1,7 тысячи квадратных километров акватории и береговой линии.