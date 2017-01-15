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Происшествия

В Назрани отец застрелил сына, заподозрив его в связях с преступниками

21:2615.01.2017
(обновлено: 21:29 15.01.2017)
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Пистолет Макарова. Архивное фото
© Flickr/ Jewcano

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Житель Ингушетии застрелил своего сына во время ссоры, разгоревшейся после того, как отец нашел у него пистолет Макарова, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном СУ СК.

"По предварительным данным, в воскресенье около 16 часов в Назрани 51-летний местный житель обнаружил у своего 25-летнего сына пистолет Макарова и заподозрил его в связях с преступниками. Между ними возникла ссора, во время которой отец в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в сына", — сказал собеседник агентства.

Мужчина с пистолетом. Архивное фото
© Fotolia/ Maksym Dykha
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в России в 2013-2016 годах
По его словам, молодой человек скончался при доставлении в больницу, его отец задержан. "Следователи изъяли с места происшествия пистолет Макарова и одну гильзу", — добавил представитель следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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Происшествия
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47 пользователей оставили 91 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Сергей Астахов
    Следователям лишь бы посадить человека.
    Вот что сказано в Уголовном кодексе: "Убийство, то есть умышленное причинение смерти". Т.е., для убийства нужен умысел.
    И следователи всерьёз хотят убедить людей, будто отец ХОТЕЛ убить сына?!
    Да итить! Тут не каждый первый встречный - Тарас Бульба. Тем более, что даже и Тарас Бульба не стал бы убивать сына только по причине наличия у сына оружия. Там гораздо более серьёзное основание было - предательство.
    А для рассматриваемого случая УК РФ предусматривает совсем другую статью - "Причинение смерти по неосторожности".
    Но, видимо, раскрытие такого преступления не приносит следователям громкой славы и кучи орденов. Поэтому, разумеется, гораздо проще отправить человека на зону на 15 лет и не заморачиваться установлением истины...
    22:46
    15.01.2017
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  • ms.reanimator в ответ пользователю слева справа(показатьскрыть)
    слева справа, лучше бы ваш папа предохранялся было бы ещё мудрее.
    23:04
    15.01.2017
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