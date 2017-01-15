В Назрани отец застрелил сына, заподозрив его в связях с преступниками

НАЛЬЧИК, 15 янв – РИА Новости. Житель Ингушетии застрелил своего сына во время ссоры, разгоревшейся после того, как отец нашел у него пистолет Макарова, сообщили РИА Новости в воскресенье в региональном СУ СК.

"По предварительным данным, в воскресенье около 16 часов в Назрани 51-летний местный житель обнаружил у своего 25-летнего сына пистолет Макарова и заподозрил его в связях с преступниками. Между ними возникла ссора, во время которой отец в результате неосторожного обращения с оружием выстрелил в сына", — сказал собеседник агентства.

По его словам, молодой человек скончался при доставлении в больницу, его отец задержан. "Следователи изъяли с места происшествия пистолет Макарова и одну гильзу", — добавил представитель следствия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы.