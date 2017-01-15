СК подтвердил смерть второго ребенка, провалившегося под лед на Кубани
21:0215.01.2017
(обновлено: 21:04 15.01.2017)
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КРАСНОДАР, 15 янв — РИА Новости. Управление Следственного комитета РФ по Краснодарскому краю подтвердило обнаружение тела второго подростка, провалившегося под лед на реке Кирпили.
Управление СК РФ по Краснодарскому краю сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района и провалились под лед. Спасатели сообщили, что один ребенок был спасен, тело еще одного было извлечено из водоема. Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что второй пропавший подросток также найден погибшим. Поиски пропавших продолжаются.
"Обнаружено тело еще одного ребенка", — сообщили РИА Новости в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.