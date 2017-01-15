Подростков, провалившихся под лед в Краснодарском крае, ищут 80 человек

КРАСНОДАР, 15 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Поиском провалившихся под лед на реке детей занимаются 80 человек, сообщили в воскресенье в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
"Направлены силы и средства поисково-спасательных служб, в том числе оперативная группа Тимашевского пожарно-спасательного гарнизона и Тимашевского филиала Краснодарской краевой службы "Кубань-СПАС". Сформирована группировка общей численностью 80 человек и 22 единицы техники, в том числе четыре лодки, от МЧС России 27 человек и 5 единиц техники", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что на месте работает межведомственный штаб по поиску людей.