Для поиска провалившихся под лед на Кубани детей направили восемь водолазов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России направил восемь водолазов для поиска провалившихся по лед реки Кирпили в Краснодарском крае подростков, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС.

Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед. Спасатели сообщили, что один ребенок был спасен, тело еще одного было извлечено из водоема. Позже источник в экстренных службах сообщил РИА Новости, что второй пропавший подросток также найден погибшим. Поиски пропавших продолжаются.

"Из Южного регионального поисково-спасательного отряда выдвигаются восемь водолазов, на нынешнюю минуту для поисков задействовано 74 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС — 21 человек, четыре единицы техники", — пояснили в ЮРЦ МЧС.