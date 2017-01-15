Второй подросток найден погибшим на реке в Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв — РИА Новости. Тело второго подростка, провалившегося под лед реки Кирпили в Краснодарском крае, найдено, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в экстренных службах.
"Тело второго подростка в настоящий момент найдено. К сожалению, констатирована его смерть", — сказал собеседник агентства.
Ранее стало известно, что спасатели обнаружили тело еще одного ребенка, который вместе с компанией друзей провалился под лед в районе поселка "Садовод".
Сообщение о происшествии сотрудники МЧС получили в 16.10. Выехавшим на место ЧП спасателям удалось достать из воды мальчика 12-13 лет, который сообщил, что он вместе другими четырьмя детьми провалился под лед во время прогулки по замерзшей реке.
На месте происшествия работают спасатели и следователи СК, начата доследственная проверка.