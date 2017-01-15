В Екатеринбурге мать обнаружила девятимесячную дочь мертвой под батареей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости, Ольга Ерачина. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку после обнаружения грудного ребенка мертвым с ожогами под батареей, сообщил РИА Новости в воскресенье старший помощник руководителя следовательного управления Следственного комитета России по Свердловской области Александр Шульга.
"Там проводится проверка следственным отделом по Железнодорожному району города Екатеринбурга СКР. Сообщение поступило вчера утром. По имеющимся предварительным данным, мать уснула с ребенком, но впоследствии ребенка нашли возле батареи. Он получил ожоги, девочка девятимесячная. Но эксперт пояснил, который с нами был на месте, предварительно, ожоги посмертные. Причину смерти пока мы не знаем", — сказал Шульга.
Он добавил, что семья благополучная, на учете не состояла.
"Пока криминала не усматривается", — заключил собеседник агентства.