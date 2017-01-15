В Москве после ДТП подрались водители легковой машины и скорой помощи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водители легкового автомобиля и скорой помощи подрались после автоаварии на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
По его словам, после аварии один из участников ДТП обвинил в произошедшем водителя скорой помощи, в результате между ними произошел конфликт.
На место вызвали сотрудников полиции, обоих водителей доставили в отделение. Как сообщили в МВД, участники конфликта намерены подать в полицию заявления.
Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что участники драки не получили серьезных травм.