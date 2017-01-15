В Москве после ДТП подрались водители легковой машины и скорой помощи

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Водители легкового автомобиля и скорой помощи подрались после автоаварии на северо-востоке Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

"Около 17.00 на пересечении Третьей Мытищинской и Новоалексеевской улиц произошло ДТП без пострадавших. Столкнулись Lada и Mitsubishi", — сказал дежурный офицер.

По его словам, после аварии один из участников ДТП обвинил в произошедшем водителя скорой помощи, в результате между ними произошел конфликт.

На место вызвали сотрудников полиции, обоих водителей доставили в отделение. Как сообщили в МВД, участники конфликта намерены подать в полицию заявления.

Источник в правоохранительных органах уточнил РИА Новости, что участники драки не получили серьезных травм.