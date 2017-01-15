Губернатор Кубани поручил искать провалившихся под лед детей круглосуточно

КРАСНОДАР, 15 янв — РИА Новости, Светлана Берило. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил вести поиск провалившихся под лед на реке детей круглосуточно, сообщает пресс-служба администрации Кубани.

Региональное управление СК РФ сообщило в воскресенье, что пять подростков переходили реку Кирпили в районе поселка Садовод Тимашевского района Краснодарского края и провалились под лед. Один ребенок был спасен, тело еще одного было извлечено из водоема. Поиски трех пропавших продолжаются.

"В связи с произошедшим губернатор Кубани Вениамин Кондратьев дал поручение соответствующим службам края вести круглосуточный поиск пропавших подростков. Также глава региона поручил оказать семьям детей всю необходимую медицинскую и психологическую помощь", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что профильным ведомствам также поручено организовать в образовательных учреждениях совместно с МЧС дополнительную разъяснительную работу о поведении на льду.