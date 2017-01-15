В Краснодарском крае нашли тело одного из подростков, провалившихся под лед

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв – РИА Новости. Спасатели обнаружили тело одного из подростков, провалившихся под лед на реке Кирпили в Краснодарском крае, поиски других детей продолжаются, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре (ЮРЦ) МЧС.

"Тело одного из подростков найдено. К сожалению, констатировали его смерть", — сказали в ведомстве.

Ранее в МЧС сообщили, что спасатели вытащили из реки мальчика. Подросток рассказал о том, что он и еще четверо детей гуляли по замершей реке и провалилась под лед. Инцидент произошел в районе поселка Садовод.

Спасатели приступили к поискам пропавших. В ЮРЦ добавили, что в поисково-спасательных работах участвуют 57 человек и 20 единиц техники.

На место происшествия выехали следователи, по факту инцидента проводится доследственная проверка.