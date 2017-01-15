В Краснодарском крае ищут четырех детей, провалившихся под лед на реке

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 янв — РИА Новости, Иван Капустин. Спасатели ищут четырех детей, провалившихся под лед на реке Кирпили в Тимашевске Краснодарского края, сообщили РИА Новости в Южном региональном центре МЧС.

По данным ведомства, в 16.10 поступило сообщение о том, что ребенок просит о помощи. В районе поселка Садовод из реки Кирпили спасатели вытащили мальчика 12-13 лет. По его словам, с ним были еще четверо детей. Компания гуляла по замерзшей реке и провалилась под лед. В МЧС уточнили, что местонахождение детей пока неизвестно, ведутся поисково-спасательные работы.

На месте в настоящее время работают 19 человек и семь единиц техники.

Как сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по Краснодарскому краю, следователи выехали на место происшествия, организована доследственная проверка.