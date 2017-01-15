Посольство Киргизии уточнило данные о погибших в ДТП в Саратовской области

БИШКЕК, 15 янв — РИА Новости. Посольство Киргизии в РФ уточнило данные о погибших в ДТП в Саратовской области в ночь на воскресенье гражданах республики – по данным посольства, жертвами аварии стали четыре киргистанца.

Ранее старший помощник руководителя управления СК РФ по Саратовской области Екатерина Пирская сообщила РИА Новости, что в результате ДТП погибли граждане стран СНГ. Источник в правоохранительных органах региона сообщал, что среди погибших пять граждан Киргизии, один гражданин Узбекистана и один гражданин Таджикистана.

"Установлены данные граждан Кыргызской Республики, погибших в результате ДТП, произошедшего в ночь на 15 января в Петровском районе Саратовской области Российской Федерации на 550-м километре автотрассы Нижний Новгород-Саратов. По информации управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Саратовской области, в результате ДТП семь граждан (водитель и шесть пассажиров автомашины Toyota), в том числе четыре гражданина Кыргызской Республики, двое граждан Республики Узбекистан и один гражданин Республики Таджикистан, от полученных травм скончались на месте", — сообщает посольство.

По его данным, среди погибших в аварии граждан Киргизии — мужчины 1970, 1974, 1985 годов рождения и женщина 1983 года рождения. Посольство уточняет, что их тела находятся в морге Петровской районной больницы.

В посольстве отметили, что на место происшествия выехали сотрудник представительства государственной службы миграции при правительстве Киргизии в РФ, а также представитель киргизской диаспоры в Саратовской области.