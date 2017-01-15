В Москве задержали водителя иномарки, устроившего стрельбу из автомата

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Столичная полиция задержала 19-летнего водителя иномарки, стрелявшего из охолощенного автомата Калашникова на западе Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по Москве.

"На службу "02" 13 января в 22.19 поступило сообщение о звуках, напоминающих стрельбу в районе дома 71 по Ленинградскому шоссе", — сказал дежурный офицер, добавив, что выстрелы производил молодой человек 1997 рождения на автомобиле KIA Sportage.

Сотрудникам ГИБДД удалось задержать его по горячим следам.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.