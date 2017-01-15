Прокуратура взяла под контроль дело о крупном ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Прокуратура Саратовской области взяла под контроль расследование уголовного дела по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого в воскресенье погибли семь человек, сообщило надзорное ведомство.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области. По данным полиции, 32-летний водитель грузовика Volvo, ехавшего из Пензы, выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. В результате ДТП погибли семь человек. Возбуждено уголовное дело, водитель фуры задержан.

"Первым заместителем прокурора области из органов полиции уголовное дело изъято и передано руководителю СУСК по Саратовской области для дальнейшего расследования… Ход расследования уголовного дела взят на контроль прокуратурой области", — говорится в сообщении.

Ранее старший помощник руководителя регионального СУСК Екатерина Пирская сообщила РИА Новости, что в результате ДТП погибли граждане стран СНГ. Источник в правоохранительных органах региона уточнил, что, по предварительным данным, пятеро погибших являются гражданами Киргизии, еще один — гражданин Узбекистана и другой — гражданин Таджикистана.

Ранее глава Петровского района Саратовской области Денис Фадеев сообщил РИА Новости, водитель грузовика, по предварительной оценке, возможно, заснул за рулем.

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