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Происшествия

В интернете появилось видео с места ДТП под Саратовом

Тема:
Крупное ДТП в Саратовской области (10)
12:3015.01.2017
(обновлено: 12:32 15.01.2017)
92274441

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В интернете опубликованы кадры с места ДТП под Саратовом, в котором погибли семь человек.

На ролике спасатели ведут работы, чтобы извлечь тела погибших.

Ночью в воскресенье на дороге Нижний Новгород — Саратов столкнулись грузовик и минивэн. ДТП произошло в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области.

Автомобили скорой помощи. Архивное фото
© РИА Новости. Павел Лисицын
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Власти сообщили новые детали о жертвах крупного ДТП под Саратовом

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли семь граждан Киргизии, ехавших на заработки. Водитель фуры задержан.

Как сообщил глава района Денис Фадеев, мужчина мог заснуть за рулем. По словам Фадеева, гололеда на трассе не было, она была расчищена.

Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?Сколько людей становятся жертвами ДТП в России?
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Происшествия
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9 пользователей оставили 9 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр Рязанов
    опять пытаются повесить на дальнобойщика-сами проблем наплодили , пытаетесь снять с себя это бремя? Спросите любого директора НЕ КУПЛЕННОГО атп -кого он возьмёт на работу-молодого,у которого опыта ноль,или прожжёного дорогами и жизнью водилу- он за второго глотку порвет,.Только жаль что у нас таких почти не осталось,сожрали власти всех.Молодняк берут-ему-бы подучиться со стариками-ан нет-в рейс.,ведь на него можно и повесить любое дтп-мол.опыта маловато.Власти все делают для того,что-бы с себя снять ответственность.
    16:27
    15.01.2017
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  • t89268218628
    Никто не наказывает водителей фур за постоянную езду в левом ряду и опасные маневры. И это при том, что качество водителей большегрузов в последние годы явно снизилось из-за экономии транспортных контор на зарплате водителей. А ведь они являются при этом потенциальными убийцами.
    15:01
    15.01.2017
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  • станислав МИШИН
    чьи то надежды на хоть какое то финансовое благополучие в семье--мужья,дети стариков,все погибли.Теперь семьям очень тяжело будет жить дальше,поддержки не стало,считаю,надо узнать про семей погибших,должна быть оказана материальная помощь!
    13:26
    15.01.2017
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  • маруся
    Ставят им и датчики, и напарников сажают, а ничего не помогает, надо для водителей грузовиков ужесточить ответственность.
    13:54
    15.01.2017
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  • Серега Рабочий
    Опять граждане Киргизии... Сегодня ехал в такси. Улыбнул парень киргиз. Хочу говорит служить в Российской армии....
    Почему, так и не смог объяснить!
    14:27
    15.01.2017
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  • t89268218628
    Никто не наказывает водителей фур за постоянную езду в левом ряду и опасные маневры. И это при том, что качество водителей большегрузов в последние годы явно снизилось из-за экономии транспортных контор на зарплате водителей. А ведь они являются при этом потенциальными убийцами.
    15:01
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • deadbot330 в ответ пользователю станислав МИШИН(показатьскрыть)
    станислав МИШИН, Есть поговорка - "Где родился - там и пригодился". Сидели бы в своих республиках - остались бы живы. Мне жаль этих людей, но почему Россия должна что-то выплачивать семьям гастарбайтеров?
    15:24
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Александр Рязанов
    опять пытаются повесить на дальнобойщика-сами проблем наплодили , пытаетесь снять с себя это бремя? Спросите любого директора НЕ КУПЛЕННОГО атп -кого он возьмёт на работу-молодого,у которого опыта ноль,или прожжёного дорогами и жизнью водилу- он за второго глотку порвет,.Только жаль что у нас таких почти не осталось,сожрали власти всех.Молодняк берут-ему-бы подучиться со стариками-ан нет-в рейс.,ведь на него можно и повесить любое дтп-мол.опыта маловато.Власти все делают для того,что-бы с себя снять ответственность.
    16:27
    15.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Aleksandr . в ответ пользователю маруся(показатьскрыть)
    маруся, Надо ужесточить ответственность директора. Карать директоров так, что бы у них и в мыслях не возникало допуска возможности нарушения нормативов времени труда и отдыха работников. Естественно, если водители по 14-18 часов непрерывно за рулем, а трудовой инспекции и надзорным органам плевать на это, то так и будет. И не только у водителей.
    16:27
    15.01.2017
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  • гражданин Российской федерации
    Колейность на дорогах ,выбоины и стиральная доска в зимний переод вот причина таких последствий ! Понятно что человеческий фатор есть но давайте будем реалистами ! Тем более есть проблема с обгонами ,затяжные участки где нельзя обогнать напрягают водителей и начинают не дождавшись обгонять . Но есть области где специальные карманы для обгона на не только участки а вся практически трасса . У нас привыкли обвинять и запрещать но делать что то для улучшения и сохранения жизни не могут !
    19:01
    15.01.2017
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  • Александр Михайлов
    Водитель минивена мог запросто заснуть. Пассажиры спали... А это действует убийственно на водителя. Попробуйте эксперимент, ночью, на трассе, начните следенько зевать рядом с водителем - и увидите реакцию.... А заночевать в кемпинге семерым гастерам в России - вещь не дешёвая. В машине - холодно, да и опасно. Вот и рвали когти побыстрее на Москву (это то направление). Короче чё гадать - видеорегистратор все точки расставит.
    00:12
    16.01.2017
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