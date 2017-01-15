В интернете появилось видео с места ДТП под Саратовом

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В интернете опубликованы кадры с места ДТП под Саратовом, в котором погибли семь человек.

На ролике спасатели ведут работы, чтобы извлечь тела погибших.

Ночью в воскресенье на дороге Нижний Новгород — Саратов столкнулись грузовик и минивэн. ДТП произошло в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области.

По предварительным данным, водитель грузовика не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате аварии погибли семь граждан Киргизии, ехавших на заработки. Водитель фуры задержан.

Как сообщил глава района Денис Фадеев, мужчина мог заснуть за рулем. По словам Фадеева, гололеда на трассе не было, она была расчищена.