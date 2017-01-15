На Урале проверяют данные о женщине, свесившей ребенка с балкона 5-го этажа

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 янв — РИА Новости. Следователи в Екатеринбурге проводят доследственную проверку после появления информации о том, что женщина свесила малолетнего ребенка с балкона пятого этажа, сообщает СУ СК по Свердловской области.

Ранее в СМИ появились сообщения, что девочку избивали и трясли ею над землей. Очевидец отмечал, что с балкона доносились детские крики о помощи.

Полиция установила, что в квартире в это время находились две пьяные женщины. Они привлечены к ответственности по статье КоАП "Мелкое хулиганство". Женщина, о которой рассказал очевидец отметила, что не делала этого, а прохожему все показалось.

Следователи планируют в ходе проверки установить, есть ли у ребенка следы телесных повреждений.