Власти рассказали, что могло стать причиной смертельного ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Водитель грузового автомобиля, столкнувшегося с минивэном в Петровском районе Саратовской области, в результате чего погибли 7 человек, мог уснуть за рулем, сообщил РИА Новости глава района Денис Фадеев.

ДТП произошло в ночь на воскресенье на автодороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Петровского района Саратовской области. Ранее в региональном главке МВД сообщили, что 33-летний водитель грузового автомобиля, ехавшего из Пензы, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в минивэн. Фадеев ранее уточнил, что в результате погибли семеро граждан Киргизии, ехавших на заработки. Полиция возбудила уголовное по факту ДТП, водитель фуры задержан.

"По предварительной оценке, возможно, водитель (грузовика) заснул за рулем. Точную причину установят следователи", — сказал собеседник агентства.

По его словам, гололеда в момент ДТП на трассе не было. "Федеральная трасса, согласно нормативам, была расчищена, затруднений не было", — отметил Фадеев.

Он уточнил, что в настоящее время дорога работает в штатном режиме, затруднений в движении нет.

Фадеев добавил, что на место автокатастрофы выезжало руководство Петровского района Саратовской области и по поручению губернатора региона — заместитель председателя правительства области и начальник областной ГИБДД.