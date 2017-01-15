Полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли семеро человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.
Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель грузовика задержан.
Как уточнил представитель главка, мужчина в момент аварии был трезв.
В свою очередь, глава района Денис Фадеев отметил, что водитель мог уснуть за рулем.