Полиция возбудила уголовное дело после крупного ДТП под Саратовом

САРАТОВ, 15 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Полиция возбудила уголовное дело по факту ДТП в Петровском районе Саратовской области, в результате которого погибли семеро человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МВД.

Столкновение грузового автомобиля, ехавшего из Пензы, и минивэна произошло ночью в воскресенье на дороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка Саратовской области. Как сообщил РИА Новости глава Петровского района Денис Фадеев, в результате погибли семеро граждан Киргизии, ехавших на заработки.

Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц". Водитель грузовика задержан.

Как уточнил представитель главка, мужчина в момент аварии был трезв.

В свою очередь, глава района Денис Фадеев отметил, что водитель мог уснуть за рулем.