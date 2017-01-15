Источник: в аварии под Саратовом погибли граждане СНГ

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. В результате столкновения минивэна с грузовым автомобилем в Петровском районе Саратовской области погибли семь граждан стран СНГ, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Согласно предварительной версии, водитель грузовика не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии погибли водитель и пассажиры минивэна.

По данным издания ИА "Регион 64", среди жертв двое женщин и пятеро мужчин. Они являются гражданами Узбекистана и Киргизии.

ДТП произошло ночью в воскресенье на дороге Нижний Новгород — Саратов в районе села Тарумовка. Начата доследственная проверка.

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