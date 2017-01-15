В аэропорту в Южно-Сахалинске из-за метели отменили и задержали рейсы

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено по аэропорту Южно-Сахалинска из-за обрушившейся на регион метели, отменены и задержаны рейсы, сообщается на сайте аэропорта.

Ранее пресс-служба главного управления МЧС России по Сахалинской области сообщила, что в воскресенье в четырех районах юга Сахалина ожидается метель и высокая лавинная опасность на территории Макаровского, Долинского районов и Южно-Сахалинска.

Сообщается, что штормовое предупреждение продлится до 17.00 воскресенья. Сейчас в районе аэропорта сильный ветер, видимость — тысяча метров, возможно снижение до 600 метров.

"Аэродром технически пригоден для полетов, на борьбу со стихией выведена снегоуборочная техника. Авиакомпании принимают решения, исходя из условий фактической погоды", — говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло на 12.15 воскресенья (местное время), задержаны восемь вылетов, в том числе два рейса в Москву, еще несколько рейсов отменены.